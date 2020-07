Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le taux de réussite au baccalauréat 2020 proche de 96% Reuters • 12/07/2020 à 11:42









LE TAUX DE RÉUSSITE AU BACCALAURÉAT 2020 PROCHE DE 96% PARIS (Reuters) - Le taux de réussite au baccalauréat 2020, qui s'est principalement basé sur le contrôle continu en raison de l'épidémie de coronavirus, s'élève à 95,7%, selon des chiffres publiés samedi par le ministère de l'Education nationale. "A l'issue des épreuves du premier groupe, le taux d'admission globale était de 91,5 %. Après les épreuves de second groupe (rattrapage), ce taux atteint 95,7%, permettant ainsi à 713.900 candidats de devenir bacheliers", écrit le ministère dirigé par Jean-Michel Blanquer dans un communiqué. Les candidats n'ayant pas pu présenter des résultats de contrôle continu pourront se présenter aux épreuves de remplacement organisées en septembre. Le taux de réussite au bac 2019 s'élevait à 88,1%, toutes séries confondues, en très légère baisse par rapport à 2018 (- 0,2 point). En France, le baccalauréat est un diplôme national sanctionnant la fin des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles. Il permet d'accéder à des études supérieures. (Elizabeth Pineau)

