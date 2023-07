information fournie par So Foot • 08/07/2023 à 22:38

Le tacle de Nicolas Benezet au président du Nîmes Olympique

Ohé, ohé, capitaine abandonné.

Quelques semaines après la relégation du Nîmes Olympique en National 1, Nicolas Benezet est sorti du silence au micro d’Objectif Gard pour envoyer quelques piques à son ancien président contesté Rani Assaf : « En tant que capitaine, je me devais de parler au président pour faire en sorte que cette mission impossible soit un peu plus possible. Malheureusement, à aucun moment je n’ai été entendu parce que le projet sportif est le dernier de ses soucis. Il n’avait que son projet immobilier en tête. » …

SO pour SOFOOT.com