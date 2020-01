« Le système de la protection de l'enfance est malade »

Son combat pour les enfants placés, elle ne le voit pas comme une revanche. « Je suis très en paix avec ce qui m'est arrivé [?], je constate juste que cette politique dysfonctionne. » Députée LREM de la Nièvre, Perrine Goulet a elle-même vécu en foyer de ses neuf ans à sa majorité. Aujourd'hui élue, et après avoir un temps hésité à évoquer son histoire personnelle, elle entend se battre pour mettre un terme aux graves défaillances de l'Aide sociale à l'enfance (ASE).Désignée rapporteuse d'une mission d'information parlementaire sur l'état de l'ASE, elle décrit dans son rapport remis cet été un système mal géré et à bout de souffle, qui ne parvient plus à remplir sa mission de protection des mineurs. Elle a formulé plusieurs propositions pour le remettre à flot, et travaille à les promouvoir auprès du gouvernement. À l'occasion de la diffusion d'un documentaire poignant de Zone interdite sur M6 ce dimanche 19 janvier, Le Point a rencontré Perrine Goulet pour parler du sort de ces enfants placés dont on a trop souvent détourné le regard.Lire aussi « Zone interdite » : comment la France a abandonné ses enfants placés Le Point : Vous avez été placée en foyer à l'âge de neuf ans après le décès de votre mère. Comment se passait, à votre époque, la vie dans un foyer de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ?Perrine Goulet : C'est malheureusement comme on le voit dans les reportages à la télé. La promiscuité, la...