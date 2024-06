Le système commercial international "au bord de la fragmentation" (chef ONU)

Antonio Guterres à Genève, en Suisse, le 12 juin 2024. ( POOL / MARTIAL TREZZINI )

Le système commercial international est "au bord de la fragmentation" face aux tensions géopolitiques qui augmentent, a affirmé le secrétaire général de l'ONU mercredi, appelant le monde à ne pas se "diviser en blocs rivaux".

"Le système commercial international (...) est contesté de toutes parts et au bord de la fragmentation", a déclaré Antonio Guterres, à l'occasion de la célébration à Genève des 60 ans de l'ONU Commerce et développement (anciennement Cnuced).

"Les tensions géopolitiques augmentent", "la coopération multilatérale s'affaiblit et les forces de fragmentation se renforcent", a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs mois déjà, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Fonds monétaire international (FMI) mettent en garde contre la fragmentation géoéconomique, c'est-à-dire le fait de privilégier le commerce à l'intérieur de régions du monde ou de blocs de pays alignés plutôt que le commerce mondial.

La directrice générale du FMI Kristalina Georgieva avait insisté en avril 2023 sur le risque de voir une fragmentation de l'économie mondiale se transformer en "Seconde Guerre froide".

Son homologue à la tête de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a également prévenu à de multiples reprises, depuis l'invasion russe en Ukraine, du risque de "fragmentation" et de "découplage" de l'économie mondiale.

Dans son discours mercredi, M. Guterres a lui souligné que les nouvelles barrières commerciales qui sont introduites par les pays chaque année ont "presque triplé depuis 2019, souvent motivées par des rivalités géopolitiques".

"Le monde ne peut pas se permettre de se diviser en blocs rivaux", a-t-il.

"Nous avons besoin d'un marché mondial unique et d'une économie mondiale unique, dans lesquels la pauvreté et la faim n'ont pas leur place", afin de "garantir la paix et la sécurité", a-t-il expliqué.