information fournie par So Foot • 26/11/2023 à 17:48

Le supporter bordelais qui a agressé Lucas Buades sera jugé ce lundi

La fin du feuilleton ?

Le 2 juin dernier, le Matmut Atlantique avait été le théâtre d’une soirée de cauchemar pour les Girondins, qui avaient vu la montée en Ligue 1 leur filer entre les doigts après l’interruption d’un match face à Rodez, où les Ruthénois avaient vu l’un des leurs être agressé par un supporter local. Presque six mois plus tard, l’agresseur en question, un certain Marc, va enfin être jugé pour ses actes. Ce sera ce lundi, à 14 heures, au tribunal de Bordeaux.…

AL pour SOFOOT.com