information fournie par So Foot • 15/02/2024 à 12:08

Le Stade rennais s’offre une page de pub dans la Gazzetta dello Sport

Un gros coup de com.

Ce n’est pas un évènement majeur en Italie, mais c’en est assurément un pour le Stade rennais. Ce jeudi, le club breton se rend à San Siro pour le barrage aller de Ligue Europa contre l’AC Milan, une rencontre qui a attiré plus de 8 000 supporters rennais en Italie. Pour l’occasion, le SRFC s’est offert une page de pub sur la dernière de couverture de la célèbre Gazzetta dello Sport avec le dessin d’un fan des Rouge et Noir arborant la tunique rennaise et la devise « Tout donner » traduite en italien.…

CG, à Milan pour SOFOOT.com