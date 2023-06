Le Stade Rennais, meilleur centre de formation français

La Bretagne, ça gagne.

Cinq critères : la professionnalisation, le temps de jeu en équipe première, les sélections nationales, la scolarité et la représentation européenne. Une note sur cinq étoiles à chaque fois. Et une moyenne à la fin. Ce vendredi, la Fédération française de football a dévoilé le classement des meilleurs centres de formation français et avec 4,2 étoiles, le Stade rennais est tout en haut du tableau. L’Olympique lyonnais et l’AS Monaco, dans cet ordre, sont aussi sur le podium de Ligue 1, devant le Paris Saint-Germain.…

MD pour SOFOOT.com