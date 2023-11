Le Stade rennais, à la défaveur de l'automne

Encore battu en championnat après s'être tiré une balle dans le pied contre l'OL, le Stade rennais inquiète, déçoit et confirme un début de saison proche du catastrophique. Le recrutement est pointé du doigt, notamment en défense, et les prochains jours vont devoir déterminer si Rennes a besoin d'une tempête ou de stabilité pour rebondir.

C’est une scène rare et qui dit beaucoup de la situation du Stade rennais après trois mois de compétition. Ce dimanche, une vingtaine de minutes après la défaite contre Lyon (0-1), Benjamin Bourigeaud s’est présenté devant les micros avant même que les deux entraîneurs ne se pointent dans la salle de conférences de presse. Le capitaine rennais a dressé les premiers constats implacables sur son habituel ton monocorde, puis le cœur a pris le dessus sur tous les exercices de communication. « Vous croyez que c’est facile tous les jours ? a-t-il lâché au bord des larmes, laissant un silence peser sur la zone mixte du Roazhon Park. C’est dur aussi, nous aussi on est mécontents, on aimerait rentrer avec la victoire à la maison. C’est compliqué, on donne tout, on fait les efforts, je pense que c’est la fatigue qui fait ça. On est fatigués de faire les efforts et de ne pas être récompensés. (…) Croyez-moi qu’on ne lâchera pas, je vous le promets. On va continuer de travailler et la fermer. On est ensemble, c’est tout un club. On s’est mis dans la merde ensemble, on va en sortir ensemble. » C’est ce qui s’appelle mettre les doigts dans la crise, et ça faisait longtemps — trois ans pour être précis — que l’automne n’avait pas été aussi déprimant sur les bords de la Vilaine.

Benjamin Bourigeaud au bord des larmes après cette défaite face à Lyon : " On va se battre, on ne lâchera pas…" #SRFCOL #J12 pic.twitter.com/nHXxu4rSVh…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com