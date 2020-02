Le Sinn Fein dynamite l'échiquier politique en Irlande

Le Sinn Fein fut au XXe siècle le paravent politique des terroristes de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) qui luttaient contre l'administration par la Grande-Bretagne du nord de l'île d'Irlande. Le même Sinn Fein, devenu entre-temps un parti établi sur une ligne de gauche radicale et nationaliste, a bouleversé ce week-end l'échiquier politique de la République d'Irlande en faisant jeu égal avec les deux grands partis qui dominent le Parlement de Dublin depuis des décennies : les conservateurs du Fine Gael et les libéraux du Fianna Fail.La percée des nationalistes, partisans d'une rapide réunification de l'île, est d'autant plus impressionnante qu'ils ne présentaient pas de candidats dans toutes les circonscriptions. Un sondage Ipsos MRBI réalisé à la sortie des urnes samedi pour plusieurs médias irlandais donne les trois partis dans un mouchoir de poche, chacun recueillant entre 22,2 et 22,4 % des suffrages exprimés. Compte tenu de la marge d'erreur, il va falloir attendre les résultats définitifs, qui ont commencé à être dépouillés dimanche, pour savoir lequel est arrivé en tête. Les autres partis, notamment les Verts et les travaillistes, sont loin derrière.Lire aussi « Après le Brexit, les deux Irlandes vont se réunifier »Longues négociationsLa composition du nouveau gouvernement va dépendre des négociations qui vont s'engager, sachant que le Fine Gael comme le Fianna Fail ont exclu pendant la campagne de gouverner avec le...