information fournie par So Foot • 10/10/2023 à 17:55

Le Séville FC tient son nouveau coach

Deux jours après l’éviction de José Mendilibar de son poste d’entraîneur, il a quand même été conservé au sommaire du dernier SO FOOT, le Séville FC a trouvé son remplaçant, en la personne de Diego Alonso.

L’Uruguayen de 48 ans, qui a signé jusqu’à la fin de la saison, va découvrir l’Europe, lui qui n’a jusqu’ici, entraîné qu’en Amérique du Sud et du Nord. Sa dernière expérience étant un intermède de 12 matchs sur le banc de la sélection nationale, avec laquelle il a participé au dernier mondial. Il est notamment passé par Pachuca (décembre 2014-mai 2018) et Monterrey (juin 2018-octobre 2019) au Mexique, où il a remporté la Coupe des champions CONCAFAF en 2017 et 2019, ainsi que le championnat de clôture en 2016.…

JF pour SOFOOT.com