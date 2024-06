Le sélectionneur danois « n'en peut plus des décisions ridicules » de la VAR

La foudre a frappé, la VAR aussi.

Le Danemark n’est pas sorti vainqueur d’une nuit marquée par des conditions météorologiques dantesques à Dortmund ce samedi, face à l’Allemagne (2-0). Mais la Mannschaft a tremblé, lorsque Joachim Andersen a poussé le ballon au fond des filets, avant d’être rattrapé par la VAR pour un hors-jeu au préalable, pour quelques centimètres seulement. Ce qui a eu le don d’agacer Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, après la partie : « Nous avons été sous pression pendant les quinze premières minutes, on était en mode survie. Après, cela a été plus équilibré, mais ce match a été décidé par deux décisions de la VAR (le hors-jeu, donc, et le penalty sifflé pour l’Allemagne ensuite, pour une main dans la surface, NDLR) . Sur notre but, cela se joue à un centimètre, j’ai la photo, ce n’est pas comme ça qu’on doit utiliser la VAR. » …

AL pour SOFOOT.com