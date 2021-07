Le secrétaire d'Etat au Tourisme "incite les Français à faire le choix de la France" cet été

Invité de franceinfo mercredi 7 juillet, Jean-Baptiste Lemoyne a appelé les Français à se renseigner sur la situation épidémique de chaque pays avant de voyager.

Le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, à l'Assemblée nationale le 9 février 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 dans certains pays , notamment l'Espagne et le Royaume-Uni, le secrétaire d'Etat au Tourisme a défendu mercredi 7 juillet sur franceinfo l'idée d'un "été bleu blanc rouge" . Jean-Baptiste Lemoyne "incite les Français à redécouvrir la France et à faire le choix de la France" pour les vacances.

"S'ils veulent se déplacer à l'étranger, je pense qu'il est très important d'être bien informé" sur la situation épidémique locale, a-t-il ajouté, mettant en avant la classification vert-orange-rouge mise en place par le quai d'Orsay.

Jean-Baptiste Lemoyne a cité l'exemple du Royaume-Uni, classé en orange avec la flambée des contaminations liée au variant Delta. "Le Royaume-Uni est en orange, ça veut dire que nous n'accueillons du Royaume-Uni que les personnes vaccinées pour les vacances", explique-t-il. "On fait un choix très fort de sécurité sanitaire."

S'il invite les Français à rester en France, Jean-Baptiste Lemoyne a toutefois déploré le traitement réservé par les Etats-Unis aux touristes français. "On dit bienvenue aux Américains, 'welcome back', mais la réciproque n'est pas encore vraie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sera aux États-Unis la semaine prochaine, il continuera d'inciter les autorités américaines à évoluer" sur la question de la réciprocité, a-t-il assuré. "La situation (sanitaire en France) s'est largement améliorée et peut permettre la reprise des déplacement de la France vers les États-Unis", a-t-il défendu.

Interrogé sur une éventuelle fermeture des frontières pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le ministre a botté en touche. "On regarde attentivement la situation dans chaque pays et en fonction on adapte. Peut-être faudra-t-il intensifier les tests aléatoires, ça peut être une piste", a-t-il évoqué, tout en affirmant qu'il ne pouvait pas se prononcer avant la tenue du Conseil de défense, qui s'est tenu dans la matinée.

"Encore une fois, il n'y a qu'un seul remède, c'est le vaccin ", a-t-il martelé.