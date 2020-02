Le Sahel face à la valse-hésitation américaine

Il y a un mois, les Américains annonçaient leur souhait de réduire le nombre de leurs soldats en Afrique. Cette réalité devient un peu plus concrète avec l'annonce faite ce mercredi 12 février par le Pentagone du rapatriement d'une unité de combat qui sera remplacée par des instructeurs chargés de former leurs collègues africains. De quoi s'agit-il ? Le ministre de la Défense Mark Esper a « ordonné le déploiement de la 1re Security Force Assistance Brigade (SFAB) de l'armée de terre sur le continent pour conduire des missions de formation, conseil et assistance dans des pays phares d'Afrique », a indiqué une porte-parole du Pentagone, Alyssa Farah, dans un communiqué. Leur arrivée, destinée à « mieux concurrencer la Chine et la Russie » en Afrique, permettra à l'armée américaine de rapatrier les unités de combat de la 101e Division aéroportée vers sa base de Fort Campbell, dans le Kentucky (sud), a-t-elle précisé. Selon un responsable du Pentagone ayant requis l'anonymat, et cité par l'agence Xinhua, cet échange, qui est prévu dans quelques semaines, ne signifie pas qu'il y aura moins de militaires américains sur le terrain, les unités rapatriées représentant à peu près les mêmes effectifs que les 800 « instructeurs » qui les remplaceront.Lire aussi L'armée américaine partie pour réduire ses effectifs en AfriqueLire aussi Ces nouveaux partenaires militaires de l'AfriqueS'en va, s'en va pas ?« Montrer les muscles...