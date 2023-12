information fournie par So Foot • 06/12/2023 à 20:06

Le Royaume-Uni crée la Charte d’Hillsborough pour venir en aide aux familles

34 ans après.

Le gouvernement britannique a présenté ce mercredi des réformes judiciaires afin que les « formes les plus impardonnables d’obstruction institutionnelle » subies par les victimes du drame du stade d’Hillsborough, en avril 1989, « ne se reproduisent jamais ». Une série de mesures inscrites dans la « Charte d’Hillsborough », contenant notamment le devoir de sincérité pour les forces de l’ordre et un nouvel organisme qui soutiendra les familles des victimes de grandes catastrophes pour les aider face au système judiciaire et aux institutions. L’objectif étant d’ « éviter la perte ou la destruction de preuves » .…

AEC pour SOFOOT.com