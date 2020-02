Le « revenge porn », un concept bien connu des jeunes

Les milléniaux ont beau maîtriser les codes du numérique, ils sont, comme certains des responsables politiques, soumis aux dangers qui y sont liés. La grande majorité des jeunes Français connaît ainsi le « revenge porn », ce procédé qui consiste à diffuser des images à caractère sexuel d'une personne sans son consentement, selon une étude publiée par 20 Minutes.Les résultats montrent que 89 % des 18-30 ans connaissaient cette notion avant que Benjamin Griveaux ne soit victime de la diffusion de vidéos intimes par Piotr Pavlenski, même si on ignore pour l'heure s'il s'agit, dans ce cas précis, d'une vengeance à proprement parler. Chez les 18-30 ans, 2 % ont également déjà été victimes d'un « revenge porn », et un jeune sur dix affirme qu'une personne de son entourage l'a été.Lire aussi Vidéos intimes de Griveaux : y a-t-il encore une vie privée en politique ?Twitter, principal canal de diffusionSelon le sondage de 20 Minutes, 26 % des jeunes ont déjà vu passer des photos ou vidéos relevant du « revenge porn ». Une intrusion dans la vie privée qui concerne davantage les femmes : 13 % d'entre elles disent avoir été touchées, ce qui englobe leur cas personnel ou celui d'un membre de leur entourage. Pour les hommes, la proportion n'est, en comparaison, que de 8 %.Lire aussi Emma Becker ? On n'est pas sérieux quand on a un ziziL'écart est même plus grand lorsqu'on s'attarde sur le taux de signalement : 56 % des...