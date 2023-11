Le retour de Manuel Neuer est-il une bonne nouvelle pour le Bayern Munich ?

Pour sortir vainqueur du Klassiker ce samedi en Bundesliga, le Bayern Munich pourra compter sur Manuel Neuer. Une vraie bonne nouvelle il y a deux ans, mais moins excitante cette saison. En réalité, faut-il continuer de faire confiance à une légende qui ne fait plus autant l’unanimité ?

« Impossible d’imaginer un plus beau scénario, ici à Munich, que celui de ce vendredi 27 octobre. Ces derniers jours, le ciel est sombre, gris, et il ne s’arrête plus de pleuvoir. Puis, pile au moment où Thomas Tuchel a annoncé le retour officiel à la compétition de Manuel Neuer, le soleil s’est remis à briller. » Difficile pour Mario Krischel, journaliste à Kicker , de faire ce duplex sans le sourire aux lèvres après être sorti de la conférence de presse d’avant-match du tacticien allemand. Comme lui, toute la presse allemande s’est réjouie du retour du meilleur gardien de sa génération écarté des terrains depuis un an à la suite d’une chute à ski.

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com