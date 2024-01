Le réseau Vélib' va s'étendre à La Défense en région parisienne

( AFP / - )

Le réseau Vélib', système de vélos en libre-service, va s'étendre au quartier d'affaires de La Défense "avant l'été 2025", ont annoncé mardi dans un communiqué l'opérateur, le quartier et la métropole du Grand Paris.

Plus de 1.200 places de stationnement seront déployées dans une trentaine de stations pour les 180.000 salariés et 70.000 étudiants du quartier, notamment.

En 2024, le réseau doit aussi s'étendre à Créteil (Essonne), à Garches (Hauts-de-Seine) et à La Courneuve (Seine-Saint-Denis)

"L’intégration du périmètre de Paris La Défense au réseau Vélib’ Métropole marque une étape importante dans le développement du service", soutenu financièrement par la Métropole du Grand Paris qui a récemment décidé de financer 100 stations supplémentaires, précise le communiqué.

"Vélib’ ne pouvait pas être absent plus longtemps de la zone dense de La Défense. Le vélotaff est en expansion croissante", indique Sylvain Raifaud, président du Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole (SAVM).

Pour Pierre-Yves Guice, directeur Général de Paris La Défense, "c’est un symbole majeur pour l’image de la transformation cyclable de notre quartier; d’autres actions et aménagements viendront compléter ce dispositif permettant d’accompagner le développement de la pratique et répondre à l’objectif que nous nous sommes fixés d’atteindre 15% de part modale du vélo d’ici 2030".

Vélib' compte désormais 1.471 stations et plus de 18.000 vélos, pour 73 communes adhérentes sur 470 km2, formant "le plus grand service de vélos partagés en station du monde", selon l'opérateur.