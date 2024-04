Le repli de l'inflation britannique parti pour s'accentuer en avril

Fruits et légumes sur l'étal d'un marché dans un quartier de l'est de Londres, le 31 mars 2023 ( AFP / Susannah Ireland )

L'inflation britannique a reculé en mars mais devrait accentuer son repli en avril, selon le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey, une bonne nouvelle pour le gouvernement conservateur en campagne et pour les consommateurs en proie à une crise du pouvoir d'achat.

L'inflation a légèrement reculé au Royaume-Uni en mars, à 3,2% sur un an contre 3,4% le mois précédent, au plus bas depuis septembre 2021, précise l'Office national des statistiques (ONS) dans son communiqué mercredi.

Les analystes prévoyaient toutefois un ralentissement un peu plus prononcé à 3,1%.

Les prix alimentaires ont particulièrement marqué le pas, tandis que le carburant a freiné le repli des prix, les cours du pétrole ayant fortement rebondi depuis l'automne dans la foulée des tensions géopolitiques.

Mercredi, en marge des assemblées de printemps du FMI, le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) Andrew Bailey a estimé que pour avril, "les chiffres devraient faire état d'une forte chute" de l'inflation "vers la cible" de l'autorité monétaire, à savoir 2%.

Lors de sa dernière décision monétaire en mars, l'institution avait réitéré ses prévisions selon lesquelles l'inflation doit retomber à son objectif de 2% au second trimestre.

Il a aussi réitéré des propos déjà largement tenus la veille à Washington selon lesquels le Royaume-Uni est en cours de "désinflation" mais attend une confirmation de ce processus pour démarrer un cycle de coupe des taux d'intérêt.

Face à ces propos, la livre effaçait tous ses gains de la séance et se retrouvait à l'équilibre face au dollar à 1,2433 dollar vers 16H40 GMT. Elle reculait aussi face à l'euro, qui gagnait 0,26% à 0,86 livre.

Le Chancelier de l'Echiquier, Jeremy Hunt, a jugé que les chiffres de mars étaient "une bonne nouvelle" qui allait aider les finances des Britanniques.

"Après deux années difficiles, notre plan économique fonctionne", s'est réjoui le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.

L'inflation britannique avait flambé jusqu'à 11% à l'automne 2022, dans la foulée du redémarrage post-covid de l'économie et de la guerre en Ukraine, et reste l'une des principales ombres au tableau pour les conservateurs avant des élections législatives attendues cette année.

Certains économistes estimaient que le repli de l'inflation, un peu moins prononcé que prévu par les analystes et plus lent qu'espéré, est suffisamment régulier pour potentiellement inciter la Banque d'Angleterre à baisser ses taux d'intérêt plus tôt que prévu.

"Les chiffres du jour devraient rassurer la Banque d'Angleterre sur le fait que les prix à la consommation restent sur la voie" de son objectif de 2% d'autant que "la croissance des salaires a aussi perdu de la vigueur ces derniers mois", commente Christopher Breen, économiste du centre de réflexion économique CEBR.

Il relève que les prix devraient ralentir en avril notamment à cause d'une baisse prévue des tarifs de l'électricité.

"Nous anticipons toujours une première baisse de taux en juin", conclut l'économiste. Le taux directeur de la BoE se situe actuellement à 5,25%.

Rob Wood, de Pantheon Economics, juge à l'inverse que la perspective de juin s'éloigne un peu et que le comité de politique monétaire de la BoE pourrait "choisir d'attendre jusqu'en août".