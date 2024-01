information fournie par So Foot • 12/01/2024 à 23:31

Le Red Star garde le rythme, Châteauroux déprime

Bonne résolution de 2024 : faire comme en 2023.

Solide leader au moment de la trêve des confiseurs, le Red Star a poursuivi sa marche en avant vers la Ligue 2 en dominant Orléans ce vendredi soir (2-1) . Achille Anani et Ivann Botella ont trouvé le chemin des filets pour les hommes d’Habib Beye, qui n’ont perdu que deux rencontres de championnat cette saison et comptent neuf longueurs d’avance sur leur plus proche poursuivant, à savoir Niort. Les Chamois sont sortis victorieux d’un match qui pouvait s’avérer épineux sur la pelouse du Mans (0-2) grâce à un doublé de Belkacem Dali Amar. La formation des Deux-Sèvres est au coude-à-coude avec Villefranche-Beaujolais, qui a assuré le service minimum face à Épinal (1-0) .…

RB pour SOFOOT.com