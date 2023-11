information fournie par So Foot • 24/11/2023 à 21:44

Le Red Star balayé à Dijon, Martigues tient le rythme

Grosse gueule de bois au retour de Bourgogne.

Sur la pelouse de Dijon, le leader est tombé de haut. Mais l’avantage quand on a autant d’avance que le Red Star en avait au coup d’envoi sur son dauphin niortais, c’est que le matelas amorti confortablement la chute, même si les Chamois auront l’occasion de revenir à cinq points en cas de victoire lundi. Toujours est-il que les Audoniens ont reçu une sacrée gifle, à Gaston-Gérard, où ils ont concédé leur deuxième revers de la saison (3-1). Le tout après une soirée plus longue que prévue, dans tous les sens du terme, après une interruption du jeu et une évacuation de l’enceinte en seconde période, causée par l’alarme incendie.…

AHD pour SOFOOT.com