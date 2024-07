Le récap du jour : Retourné, tête à Toto et calvitie

Personne ne gardera en souvenir le jeu pauvre de l'Angleterre durant cet Euro 2024, mais personne n'oubliera ce retourné acrobatique de Jude Bellingham dans les dernières secondes pour égaliser. Et personne n'oubliera non plus le parcours de la Géorgie qui a déposé les armes face à une Espagne toujours aussi séduisante.

Top Spiel

Un miracle. C’est sans doute le mot le plus adapté pour décrire la qualification de l’Angleterre face à la Slovaquie (2-1). Les Three Lions ont été soporifiques au possible pendant plus de 90 minutes à Gelsenkirchen, dimanche, avant d’être sauvés par un ciseau sorti de nulle part signé Jude Bellingham pour offrir une prolongation à son équipe. Harry Kane a fait passer les siens devant dès le début de celle-ci, et l’Angleterre a verrouillé ensuite. La bande à Southgate retrouvera la Suisse en quarts. Victoire sans encombre pour l’Espagne, en revanche, malgré l’ouverture du score de la Géorgie (4-1). Toujours vaillante, la sélection du Caucase aura tenu une mi-temps et même ouvert le score, avant de subir près de 36 tirs. Une sortie avec les honneurs, tandis que la Roja croisera le fer avec l’Allemagne pour ce qui s’annonce être déjà une finale avant l’heure, entre les deux seuls favoris qui ont assumé leur statut jusqu’ici.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Jude Bellingham

Si l’Angleterre est toujours en vie dans la compétition, elle le doit à un seul homme : Jude Bellingham. Brouillon pendant une bonne partie du match, le milieu de terrain est sorti de sa boîte au bout du temps additionnel, clutch comme il a pris l’habitude de l’être au Real Madrid. Le tout avec la célébration qui vient, un petit « Who else ? » dont on se souviendra certainement longtemps.…

Par Alexandre Lejeune et Alexandre Lazar, avec Clément Gavard à Düsseldorf pour SOFOOT.com