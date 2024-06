Le récap du jour : petits Suisses devenus grands et coups de foudre

On a été gâtés pour ces premiers huitièmes de finale, qui ont vu l’Italie crouler face à des Suisses assez exceptionnels, et des Allemands qui ont passé leur nuit à combattre les orages tout en venant à bout de Danois tenaces.

Top Spiel

Miraculée lors de la phase de poules, l’Italie se disait sans doute qu’une bonne étoile la guidait et que la Suisse pouvait craindre le pire ce samedi à Berlin. C’est tout l’inverse qui s’est produit, avec des Helvètes totalement relâchés, qui ont tout simplement marché sur une Nazionale indigne (2-0). Un nouvel échec retentissant pour des Italiens sans guide, alors que la Nati attend désormais tranquillement l’Angleterre ou la Slovaquie. Un peu plus tard dans la soirée, les Allemands ont dû faire face à des Danois tenaces pendant une période, mais aussi à des conditions météorologiques terribles qui ont causé une interruption de la partie pendant quelques dizaines de minutes. Derrière, la Mannschaft s’est fait peur sur un but finalement annulé de Joachim Andersen, avant de dérouler notamment grâce à de très bons Kai Havertz et Jamal Musiala (2-0). Rendez-vous en quarts face à l’Espagne ou la Géorgie !

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Ruben Vargas

La Suisse a tellement infligé une leçon de ballon à l’Italie que chacun des onze joueurs alignés par Murat Yakın pourrait prétendre à une place dans l’équipe type. On sortira du lot Ruben Vargas pour son banger venu d’ailleurs, l’un des plus beaux pions de la compétition, en début de seconde période, qui aura eu le mérite de mettre un coup de poignard définitif dans le dos des ouailles de Luciano Spalletti. Mention spéciale également à Jamal Musiala, qui finira sans doute joueur de la compétition à ce rythme-là……

Par Alexandre Lejeune et Florian Cadu, avec Clément Gavard à Paderborn pour SOFOOT.com