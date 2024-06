information fournie par So Foot • 22/06/2024 à 00:40

Le récap du jour : moi voudrais être chat

Le premier 0-0 de la compétition a fait son apparition, enfin ! À peu près en même temps que le chat de Mykhaïlo Mudryk, que la chatte de Didier Deschamps et qu'une statue un peu particulière. Voici tout ce qu’il s’est passé ce vendredi 21 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

Elle est de retour ! Pas vraiment présente lors du premier match de la France contre l’Autriche, la chatte à Didier Deschamps a fait son apparition contre les Pays-Bas en étant à l’origine du but refusé des Néerlandais. Conséquence : un nouveau clean-sheet et un nul pour les Bleus, qui auraient pu l’emporter comme perdre face aux Néerlandais. Avant ce premier 0-0 de l’épreuve, l’Ukraine a renversé la Slovaquie pour croire encore à sa survie dans cette Coupe d’Europe qu’elle avait bien mal commencée devant la Roumanie. Enfin, l’Autriche s’est relancée en dominant assez facilement la Pologne. N’en déplaise à Robert Lewandowski, qui va avoir beaucoup de mal à qualifier sa nation en huitièmes de finale. Et s’il réussit, ça ne sentira pas bon pour les Tricolores !

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Mykola Shaparenko

Que l’Ukraine se qualifie en huitièmes de finales ou soit éliminée dès la phase de poules, peu importe. Grâce à son combo but/passe décisive, Mykola Shaparenko a fait renaître son pays et lui a permis de continuer à espérer dans cette compétition en évitant une deuxième défaite consécutive. Chose qui fait plaisir, et tant pis pour la Slovaquie.…

Par Florian Cadu et Julien Faure pour SOFOOT.com