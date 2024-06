information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 00:28

Le récap du jour : CSC le feu

Encore une belle journée pour les amateurs de but contre son camp.

Top Spiel

Ce mercredi a vu l’émergence d’une star inattendue dans cet Euro. Walter, orang-outan de 35 ans. Après avoir annoncé la victoire de l’Allemagne en ouverture contre l’Écosse, il a récidivé pour ce deuxième match de la Mannschaft contre la Hongrie, remporté par les hommes de Julian Nagelsmann (2-0), avec encore un Jamal Musiala au diapason et un Manuel Neuer cette fois bel et bien précieux. Toujours dans le groupe A, la Suisse a été accrochée par une Tartan Army toujours vivante (1-1). Deux buts ont été refusés aux Helvètes pour hors-jeu, tandis que Yann Sommer a été sauvé par son poteau sur une tête de Grant Hanley. Pas de quoi faire péricliter la qualification de la Nati, qui pourra aller chercher la première place du groupe en tapant les Allemands. Avant cela, Croates et Albanais avaient parfaitement lancé cette deuxième journée de la phase de poules en se rendant coup pour coup, se séparant sur un nul qui complique sérieusement la tâche des deux équipes (2-2).

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Xherdan Shaqiri

À chaque compétition internationale ou presque, Shaqiri nous offre un but signature, indépendamment de son poids de forme. Évidemment, l’Euro 2024 n’a pas échappé à la règle. Avec sa patte gauche, le gaucher du Chicago Fire a tout simplement envoyé un missile en une touche dans la lucarne d’Angus Gunn, pour qualifier la Suisse en huitièmes de finale. Pologne 2016, Serbie 2018, Turquie 2021, Écosse 2024. L’homme des grands rendez-vous.…

Par Tom Binet et Alexandre Lazar, avec Clément Gavard à Paderborn pour SOFOOT.com