Attaques de prisons: quatre nouvelles gardes à vue, 28 au total

information fournie par AFP • 30.04.2025 • 10:43 •

Dans l'immensité blanche de ce coin de Sibérie, les champs sont tapissés de bosses aux airs de brioches enneigées, des formes dues au dégel de plus en plus rapide du pergélisol qui remodèle le paysage, fait flancher les maisons et libère davantage de gaz à effet ... Lire la suite