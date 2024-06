Le récap du jour : bal et masque !

Une Tortue Ninja se cache à Leipzig, saurez-vous la retrouver ? Voici tout ce qu'il s'est passé ce jeudi 20 juin, à l'Euro et en dehors.

Top Spiel

Il y avait de belles choses à se mettre sous la dent ce jeudi. Alors que la Slovénie pensait gagner pour la première fois de son histoire un match dans un Euro, Jović a claqué une tête pour permettre à la Serbie de rester en vie dans le groupe C (1-1). Malgré le premier pion dans la compet’ d’Harry Kane, l‘Angleterre n’a pas dissipé ses doutes et a concédé le nul (1-1) face à une belle équipe du Danemark. Sinon, l’Espagne, bien aidée par un CSC de Riccardo Calafiori, a maîtrisé l’Italie sur la plus petite des marges dans le choc de la journée (1-0). Suffisant pour s’assurer la tête du groupe B et donc être le premier qualifié pour les huitièmes de finale. Satanée malédiction So Foot .

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Žan Karničnik

Non, il n’y aura pas de jeu de mot pénible sur son nom de famille. À la place, nous préférons vous présenter Žan Karničnik, latéral droit slovène au parcours modeste, buteur contre la Serbie ce jeudi. Pour faire simple : Karničnik s’est offert une sublime chevauchée pour ouvrir le score face aux Serbes et être élu homme du match, lui qui évolue à Celje, champion de Slovénie. Une bonne affaire à saisir pour un club de Ligue 1 ? En tout cas, la porte est ouverte, le garçon de 29 ans expliquant qu’il avait choisi de rester au pays pour ne pas hypothéquer ses chances de participer à l’Euro. « Mais une fois le tournoi terminé, je pourrai envisager de partir à l’étranger si l’occasion se présente. » Il n’y a plus qu’à commander de nouveaux caractères pour le flocage, et l’offre peut partir.…

Par Adel Bentaha et Thomas Morlec, avec Clément Gavard à Leipzig pour SOFOOT.com