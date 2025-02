Le Real Valladolid licencie son entraîneur

Cocca zéro.

Au lendemain de sa défaire cinglante à domicile contre le FC Séville (4-0), le Real Valladolid a annoncé le limogeage de son entraîneur Diego Cocca après seulement sept matchs de Liga , et un match de Coupe du Roi. « Le club remercie Cocca et son staff pour leur performance en tant que Blanquioletas et leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle vie personnelle et professionnelle », peut-on lire sur le site du club espagnol.…

LL pour SOFOOT.com