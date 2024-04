Le Real plie, mais fait rompre City

Peu spectaculaire et très défensif, le quart de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid a souri aux résistants visiteurs (1-1, 3-4 TAB).

Manchester City 1-1 (3-4, TAB) Real Madrid

Buts : De Bruyne (76 e ) pour City // Rodrygo (12 e ) pour les Merengues

Loin du festival de l’aller, le quart de finale retour de Ligue des champions disputé ce mercredi soir entre Manchester City et le Real Madrid a surtout donné lieu à une bataille rangée. Celle d’Anglais en recherche d’inspiration, et d’Espagnols en version bouclier. Score après 90 minutes : 1-1 et victoire madrilène aux tirs au but (3-4).…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com