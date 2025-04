Le Real Madrid, le plus petit club du monde

Alors qu'il peut un peu sauver sa saison en battant Barcelone, le Real Madrid a encore mis la pression sur l'arbitrage de manière indécente. La stratégie est rodée, au péril du bien-être des arbitres et de la beauté du jeu.

Le meilleur match de foot est toujours celui qui ne mentionne pas l’arbitre. Celui qui laisse les acteurs s’échanger les attaques, les dribbles, les extérieurs de Luka Modrić et Lamine Yamal et les cris du public. Celui où on ne parle pas de « faute utile » ou d’antijeu, où on ne connait même pas le nom de l’arbitre. Le Clásico doit rassembler tout ça. Encore plus dans une finale de Copa Del Rey (coup d’envoi ce samedi, 22 heures), encore plus quand la saison offre déjà sa dramaturgie. Pourtant, la scène s’est déroulée pendant la conférence de presse du corps arbitral. Ricardo De Burgos Bengoetxea, l’arbitre central, en a pleuré. Il se fait insulter jusqu’à l’école de son fils : « Quand l’un de vos enfants va au collège et que des camarades lui disent que son père est un « voleur » et qu’il rentre à la maison en pleurant, ça fait mal. J’essaie donc d’éduquer mon fils, de lui dire que son père est honnête mais qu’il peut se tromper, comme tout sportif de haut niveau. […] Que chacun réfléchisse à la direction que nous voulons prendre, à ce que nous attendons du sport et du football, a poursuivi l’arbitre. Je voulais que vous le sachiez car c’est très dur. » Une réaction qui ne fait grandir personne, si ce n’est lui-même.

🎙️ "Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más".…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com