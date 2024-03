Le Real Madrid et ses 14 bonnes étoiles

Bousculé à Bernabéu, le Real Madrid doit davantage sa qualification à l'inefficacité de son adversaire, Leipzig, qu'à deux performances rodées et dignes de son statut. À une pointe de réussite aussi, à tous les niveaux, comme souvent dans une compétition qu'il a de nouveau faite sienne depuis 10 ans. Mais cela peut-il suffire ?

Au coup de sifflet final mercredi soir, la même rengaine revenait avec insistance. Même sans gagner, même sans briller, même sous les sifflets de leurs supporters, les Merengues n’ont pas fléchi et ont une nouvelle fois rejoint les quarts de finale de la Ligue des champions. En difficulté face à une équipe allemande emballante, mais trop imprécise, les protégés de Carlo Ancelotti ont fait le dos rond et ont piqué là où ça faisait le plus mal. Après avoir concédé 36 tirs en deux matchs, dont 13 cadrés, les Madrilènes n’ont pourtant concédé qu’un seul but.

La faute à une inefficacité chronique des joueurs offensifs de Leipzig, Loïs Openda en tête, mais aussi à une bonne dose de réussite et d’abnégation, à l’image d’Antonio Rüdiger, sauveur sur sa ligne sur une frappe de Xavi Simons, ou de la barre transversale touchée par Dani Olmo dans le temps additionnel. La faute aussi, peut-être, à quelques décisions controversées du corps arbitral. Le 13 février dernier déjà, les polémiques avaient animé un après-match tendu entre deux formations qui venaient de réaliser 90 minutes pleines de tensions. Le Real s’était imposé sur la plus petite des marges (0-1), mais avait vu les Allemands rater beaucoup d’occasions face à un Andriy Lunin de gala, qui avait pourtant cédé avant de voir le but annulé dans la confusion la plus totale.…

par Julien Faure pour SOFOOT.com