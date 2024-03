Le Real Madrid à fond sur Leny Yoro ?

Une trajectoire à la Raphaël Varane en vue ?

Leny Yoro n’a que 18 ans, mais il est déjà un titulaire indiscutable à Lille, où une fin de saison excitante l’attend, entre la course à la Ligue des champions en Ligue 1 et la Ligue Europa Conférence. Forcément, ça attire les cadors. Selon les médias espagnols AS et Mundo Deportivo , le Real Madrid souhaiterait boucler son transfert avant la fin de l’été. Le club merengue serait prêt à débourser les 60 millions d’euros attendus par le LOSC, en incluant quelques bonus pour alléger la première indemnité.…

QF pour SOFOOT.com