information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 18:03

Le RC Lens signe un jeune espoir français

Un pur produit du terroir.

Le RC Lens a annoncé ce mardi la signature du contrat professionnel du Français Noah Diliberto, jeune milieu de terrain né et formé à Cambrai et qui a joué 115 matchs à Valenciennes avec les pro. Débarqué en équipe première en 2019, il ne la quitte plus, signe son premier contrat pro en mars 2020, avant de quitter le club à la fin de la saison passée.…

CD pour SOFOOT.com