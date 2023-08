information fournie par So Foot • 09/08/2023 à 11:46

Le RC Lens aborde la saison avec un budget record

Un nouveau riche qui préfère rester dans l’ombre.

Après sa très belle deuxième place de Ligue 1 acquise notamment devant l’Olympique de Marseille l’an dernier, le RC Lens voit son budget grandir aussi vite que ses ambitions. Les dirigeants artésiens n’avaient pourtant budgeté qu’une modeste douzième place de championnat selon L’Équipe . Les dix échelons dépassés avec brio permettent de passer de 16 à 26 millions d’euros au niveau des revenus versés après la qualification directe en Ligue des Champions. Les Sang et Or peuvent désormais mettre le patriotisme de côté et supporter le Panathinaïkos face à l’OM ce mercredi puisque, s’ils sont les seuls Français à disputer la C1, avec le Paris Saint-Germain, ils percevraient au minimum 42 millions d’euros, hors billetterie, même en faisant 0/6 en phase de groupe. Si Marseille les accompagne, la somme sera tout de même de 36 millions.…

EL pour SOFOOT.com