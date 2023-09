information fournie par So Foot • 29/09/2023 à 21:00

Le RB Leipzig se sépare de son directeur sportif

Et c’est ciaaaaaaooooo !

« Le manque d’engagement envers le club nous amène à prendre cette décision, qui est totalement indépendante du remaniement de l’effectif et des résultats sportifs. » La décision en question : ce vendredi après-midi, le RB Leipzig a annoncé via un communiqué avoir mis fin « avec effet immédiat » à la collaboration avec son directeur sportif Max Eberl. « Le directeur sportif Rouven Schröder reprendra la direction sportive. Nous remercions Max pour le travail qu’il a accompli et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir » , peut-on lire dans le communiqué du club allemand, actuellement juste en dessous du podium de Bundesliga. Depuis de nombreux mois, le dirigeant de 50 ans est pressenti du côté du Bayern Munich d’après la presse allemande. Qui est d’ailleurs le prochain adversaire du RBL !…

MD pour SOFOOT.com