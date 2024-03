information fournie par So Foot • 04/03/2024 à 18:50

Le rappeur Kalash Criminel se lance dans le métier d’agent

Il voulait le salaire de Messi, il se donne maintenant les moyens de le négocier.

Depuis le début de sa carrière il y a presque dix ans, Kalash Criminel s’est imposé comme une figure importante du rap français. Fan de football, le Congolais veut étendre ses horizons et a annoncé au micro de RMC Sport avoir ouvert sa structure d’agents de footballeurs, sur conseil de son ami Franck Ribéry. La société, nommée Power Industry, est composée d’une dizaine d’employés avec des scouts, des avocats, un préparateur physique, un coach de terrain et plusieurs agents. Le rappeur ne vient pas pour autant en terre inconnue, car selon lui, « la musique et le foot, c’est un peu lié. Je savais que c’était un milieu de requins ». …

QF pour SOFOOT.com