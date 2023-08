Le quart d'heure de gloire de Hinata Miyazawa

Actuellement meilleure buteuse de cette Coupe du monde, Hinata Miyazawa affiche quatre réalisations dont un doublé marqué contre l’Espagne. Numéro 7 du Japon ayant manqué les deux dernières grandes échéances, elle entame un revenge tour qui pourrait mener la Nadeshiko sur le toit du monde.

Revenge tour , épisode 2. Après la rage dévorante de Beth Mead lors du dernier Euro la poussant à devenir la meilleure joueuse de la compétition, une autre joueuse blessée d’avoir manqué les Jeux olympiques est en train de se faire un nom, cette fois-ci en Coupe du monde. Hinata Miyazama, 23 ans, compte déjà quatre réalisations en trois matchs et se classe pour l’instant au sommet du classement des buteuses, devant Alexandra Popp qui ne pourra plus la dépasser. Officiellement milieu de terrain, la numéro 7 japonaise obsédée par la vitesse a martyrisé les pauvres défenses zambiennes et espagnoles, toutes deux victimes de ses jaillissements parfaitement maîtrisés et de sa finition chirurgicale. Elle-même semble un peu surprise par les dimensions que prend sa carrière internationale, ayant marqué lors de ce début de Mondial autant de buts que lors de ses 23 sélections précédentes. « Je n’avais jamais imaginé tout ça , assurait-elle en zone mixte, récupérant un deuxième trophée de femme du match après son doublé face à l’Espagne. Tous mes buts, c’est parce que mes coéquipières me font les passes qu’il faut. »

Tout pour la mama

Pourtant, l’histoire de Miyazawa avec la sélection japonaise s’écrit en pointillés. En 2019, c’est la mine déconfite qu’elle découvre qu’elle est écartée au dernier moment du groupe qui s’envole pour la France. Avant de vivre une désillusion beaucoup plus dure à encaisser : manquer les Jeux olympiques à domicile, alors que la finale se jouait à moins d’une heure de bagnole de chez elle. « J’ai été frustrée, reconnaît-elle dans une interview pour Sendai Sports. Mais je me suis dit que je ne devais pas m’arrêter là, en me disant simplement que j’étais déçue. Au contraire, ça m’a permis de me concentrer sur l’équipe et travailler dur pour la WE League. J’utilise cette frustration comme un tremplin. En regardant les Jeux olympiques à la télévision, je me suis sentie plus déterminée à faire partie de l’équipe la prochaine fois. » Lorsque finalement elle apprend qu’elle est retenue pour participer à la Coupe du monde en Océanie – bénéficiant du changement de sélectionneur p

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com