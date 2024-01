information fournie par So Foot • 13/01/2024 à 17:54

Le Qatar rouvre ses portes

En accueillant le match d’ouverture de la Coupe d’Asie, premier événement à s’y dérouler depuis que Lionel Messi a brandi le trophée de champion du monde, le stade Lusail a repris vie ce vendredi.

À l’instar du stade 974, unique arène de la Coupe du monde 2022 non retenue pour accueillir la Coupe d’Asie 2023, le stade Lusail n’a pas bougé depuis un an. Mais pour le coup, personne n’a vendu son démantèlement après le Mondial. Et ce vendredi, dans l’enceinte ultra moderne du nord de Doha, 82 490 personnes ont officiellement assisté à la victoire inaugurale du tenant du titre qatari face au Liban (3-0) en Coupe d’Asie des nations.

L’écrin avait été refermé il n’y a pas tout à fait treize mois sur un tir au but de Gonzalo Montiel venant clôturer la Coupe du monde et sur cette image de Lionel Messi, vêtu d’un bisht remis par l’Émir, soulever le trophée Jules Rimet sous les yeux de Kylian Mbappé. L’avenir du gigantesque Lusail (près de 89 000 places) demeure toujours en suspens, mais il a au mois eu le mérite d’avoir été dépoussiéré un bon coup.…

Par Clément Barbier, à Doha pour SOFOOT.com