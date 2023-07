information fournie par So Foot • 27/07/2023 à 10:39

Le Qatar en passe de sauver l’avenir du Barça

Money time.

À quelques semaines de la reprise du championnat, le FC Barcelone est toujours privé de plusieurs joueurs pour la saison à venir. En cause, un paiement 60 millions d’euros non effectué par les deux sociétés qui ont des parts dans le club catalan, ce qui a conduit LaLiga à bloquer l’inscription des nouveaux joueurs le temps que cette histoire rentre dans l’ordre. « Nous avons réduit la masse salariale de près de 200 millions d’euros. Nous avons travaillé très dur, nous avons parlé aux joueurs et nous avons essayé de leur expliquer la dure réalité de ce qui se passe au club » , expliquait le vice-président Rafa Yuste dans les colonnes de Sport .…

AC pour SOFOOT.com