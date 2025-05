Le puçage des chats, une obligation pas assez respectée ( AFP / Ozan KOSE )

Seuls la moitié des quelque 17 millions de chats domestiques en France seraient identifiés --par une puce électronique ou par un tatouage-- alors que ce marquage est obligatoire, comme pour les chiens et même pour les furets de compagnie.

"On a encore un taux d'identification qui est vraiment trop faible" pour les chats "alors que c'est une obligation réglementaire", a déploré jeudi lors d'une conférence de presse Cécile Gardino, vétérinaire et responsable de l'analyse des données pour la société Ingenium animalis, qui gère le fichier national I-CAD (identification des carnivores domestiques), sous délégation du ministère de l'Agriculture.

Au 31 décembre 2024, 9,5 millions de chiens, 8,6 millions de chats et 17.636 furets étaient recensés dans ce registre et considérés comme étant encore en âge d'être vivants.

Le fait de détenir un chien ou un chat non identifié né après le 1er janvier 2012 peut être puni d'une amende de 750 euros.

"On est autour de 50% de chats identifiés, donc les marges de progression sont encore importantes". A titre de comparaison, "on considère que 90% des chiens sont identifiés en France", a-t-elle souligné.

Le fichier I-CAD --présenté comme la plus grosse base de données sur cette thématique à l'échelle européenne-- permet de recenser la population générale des chats, chiens et furets en France, d'assurer la surveillance sanitaire ou encore de lutter contre les trafics, les vols et l'abandon.

Et cette traçabilité, indispensable pour souscrire une assurance ou pour voyager à l'étranger avec son animal, permet aussi "aux personnes qui on perdu leur animal de le retrouver plus facilement", a expliqué Cécile Gardino.

"Il est vraiment primordial que l'identification des chats" soit bien effectuée, parce que "76% des animaux déclarés perdus sont des chats", a-t-elle insisté.

Pour sensibiliser propriétaires, éleveurs et vétérinaires à l'insuffisance de l'identification des félins domestiques, cette thématique sera au coeur de la septième édition de la "semaine de l'identification", organisée par l'I-CAD du 16 au 22 juin prochain.

L'identification des animaux domestiques permet de leur attribuer un numéro unique, via l'implantation sous la peau d'une puce électronique ou plus rarement par un tatouage. Ce numéro est enregistré dans le fichier I-CAD avec le nom et l'adresse de leur propriétaire.