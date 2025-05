Au procès Kardashian, le bar de "Flo" et la "taupe" des braqueurs

Cette combinaison de deux croquis judiciaires réalisés le 28 avril 2025 montre (croquis de gauche) les accusés Marc-Alexandre Boyer (g) et Marc Boyer (2e g) et (croquis de droite) les accusés Aomar Ait Khedache (au centre, devant), François Delaporte (à droite, en haut), Florus Heroui (2e à droite, en haut) et Christiane Glotin (4e à droite, en haut) à la cour d'assises de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )