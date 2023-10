Le PSG va sortir un livre de cuisine

Tout le monde en rêvait, c’est maintenant une réalité !

La maison d’édition Amphora, spécialisée dans les publications en rapport avec le sport, a révélé sur son site la parution prochaine (le 9 novembre exactement) d’un livre de cuisine écrit avec plusieurs stars du Paris Saint-Germain. Il s’agit d’un « ouvrage unique en son genre », que le club de la capitale a réalisé avec le chef David Toutain, doublement étoilé au guide Michelin s’il vous plaît. Dans le livre, on retrouve « 70 recettes simples, savoureuses et équilibrées pour varier vos repas ». Concrètement, une dizaine de joueurs du PSG a participé à l’élaboration de l’ouvrage, et chacun a donné sept recettes qu’il apprécie et qui l’ont marqué.…

CD pour SOFOOT.com