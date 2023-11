information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 01:52

Le PSG sauve sa peau face à Newcastle

Longtemps incapable de faire trembler les filets de Nick Pope, le PSG a finalement pu compter sur un penalty transformé par Kylian Mbappé au bout du temps additionnel pour arracher un point (1-1) face à Newcastle. Un moindre mal qui permet aux Parisiens de garder leur destin en main.

PSG 1-1 Newcastle

Buts : Mbappé (90 e +8, SP) pour le PSG // Isak (24 e ) pour Newcastle

C’est un énorme ouf de soulagement que le Parc des Princes a laissé échapper au moment où Szymon Marciniak a sifflé la fin de ce PSG-Newcastle qui avait tout du bourbier parfait pour le PSG. En égalisant en toute fin de partie sur un penalty – disons le généreux – obtenu par Ousmane Dembélé et transformé par Kylian Mbappé, le PSG évite le pire scénario possible : aller chercher sa qualification à Dortmund en espérant un faux pas de Newcastle à Milan. Avec ce point, Paris a la balle de qualif entre ses pieds et peut même encore prétendre à la première place de ce groupe F complètement fou.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com