information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 17:15

Le PSG repart à l’assaut pour Kolo Muani en voulant inclure Ekitike

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

La dernière semaine du mercato estival s’annonce animée du côté du Paris Saint-Germain. Particulièrement fragilisé en interne, Luis Campos se doit de redorer son image dans la dernière ligne droite. Depuis le début de l’été, le Portugais et ses dirigeants ont ainsi jeté leur dévolu sur Randal Kolo Muani, mais le transfert a traîne. Selon les informations de L’Équipe , de nouvelles discussions ont eu lieu entre le club de la capitale, l’Eintracht Francfort et l’international français. Ainsi, les dirigeants du PSG auraient offert 65 millions d’euros, hors bonus, en plus d’inclure Hugo Ekitike dans la transaction.…

EL pour SOFOOT.com