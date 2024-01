Le PSG réagit à la charge de Luis Fernandez

Une vraie querelle de couple.

Dans une interview donnée au Parisien ce mardi, Luis Fernandez fustige le PSG et regrette de ne pas avoir pu recevoir la Légion d’honneur au Parc des Princes. L’ancien milieu de terrain déplore un manque de reconnaissance de la part du club de ses débuts et avec lequel il a disputé 273 matchs en 1978 et 1986. « Je suis déçu parce qu’au PSG, la reconnaissance des anciens n’existe pas. Je m’en suis déjà rendu compte le soir de PSG-Milan. Je voulais rentrer dans le carré pour le faire visiter à un ami italien et on m’a refusé l’accès », regrette celui qui a également coaché le club de la capitale à deux reprises.…

QF pour SOFOOT.com