Le PSG ramène une Bleue à la maison

Une Bleue de perdue, une de retrouvée.

Kadidiatou Diani a quitté la capitale, mais Aïssatou Tounkara débarque. Après une petite saison à Manchester United, la défenseuse de 28 ans s’est engagée avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Un retour en D1 Arkéma et en Île-de-France pour celle qui a porté les couleurs de Juvisy et du Paris FC. Tounkara (40 sélections) revient de la Coupe du monde, où elle a joué six minutes en tout et pour tout, lors du huitième de finale face au Maroc (4-0).…

QB pour SOFOOT.com