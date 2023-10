information fournie par So Foot • 12/10/2023 à 12:56

Le PSG prêt à lancer sa propre structure de MMA ?

Kylian Mbappé likes this.

Toujours désireux de développer sa marque à l’international, le Paris Saint-Germain réfléchirait à lancer sa propre sructure de MMA, à en croire Le Parisien . Un projet de longue date pour un club qui compte une section handball et judo. Justement, Djamel Bouras, le président de la section judo du club, serait largement impliqué dans ce projet, aux côtés d’Ali Abdelaziz, l’un des managers les plus puissants du MMA et de l’ancienne star des octogones, Khabib Nurmagomedov, lequel a déjà été invité au Parc des Princes.…

TB pour SOFOOT.com