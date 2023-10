information fournie par So Foot • 26/10/2023 à 20:25

Le PSG pas sanctionné pour les banderoles contre l’AC Milan ?

La tribune Auteuil avait plusieurs messages à faire passer.

Suspendue quelques jours plus tôt contre Strasbourg, la tribune Auteuil a déployé plusieurs banderoles contre l’AC Milan, apportant notamment son soutien aux victimes du conflit israélo-palestinien. « Moyen-Orient : que toutes les victimes innocentes reposent en paix » et « Un crime de guerre à Gaza, que fait la communauté internationale ? », a-t-on notamment pu lire dans la partie haute de la tribune. Le CUP a également eu une pensée pour l’enseignant tué à Arras le 13 octobre dernier avec deux autres banderoles : « Paris contre toute forme de terrorisme » et « Touche pas à mon éducation nationale, RIP M. Dominique Bernard ».…

TB pour SOFOOT.com