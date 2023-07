information fournie par So Foot • 03/07/2023 à 22:10

Le PSG lorgne sur Gabri Veiga

Tout d’une bonne pioche.

Suite à l’accord total trouvé avec Luis Enrique et les signatures attendues de joueurs comme Lucas Henandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte (Sporting), le Paris-SG négocierait actuellement avec le Celta Vigo pour enrôler Gabri Veiga selon les informations de Foot Mercato, RMC et du Parisien. Révélation de la Liga cette saison, le milieu polyvalent a planté 11 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres de championnat. Actuellement avec la Rojita pour l’Euro Espoirs, le joueur de 21 ans est courtisé par de nombreux clubs européens comme le FC Barcelone, Manchester City, le Real Madrid ou encore Liverpool.…

TM pour SOFOOT.com