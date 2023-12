Le PSG fesse Metz avant les vacances

Longtemps contrarié par des Messins durs au mal, le leader parisien a dû s'en remettre aux idées de Vitinha et à un doublé de Mbappé pour terminer son année 2023 sur une note sucrée.

Paris Saint-Germain 3-1 FC Metz

Buts : Vintinha (49 e ), Mbappé (60 e et 83 e ) pour le PSG // Udol (72 e ) pour Metz

Il y a des cadeaux qui ne se refusent pas. À 25 ans, Kylian Mbappé le sait trop bien. La star du jour (et pas que) a vu son PSG buter sur les invités messins pendant toute une mi-temps, entamer l’apéro au petit trot avec un but de Vitinha, avant de laisser le couronné Kylian déballer ses paquets. Le meilleur buteur de Ligue 1 et meilleur joueur du mois a ainsi conforté puis scellé la victoire parisienne pour son dernier match de 2023, avec notamment un but offert sur un plateau par les Grenats. Suffisant pour mettre son histoire de cœur avec Luis Enrique de côté et filer en vacances l’esprit léger.…

Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes pour SOFOOT.com