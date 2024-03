Le PSG face au Barça : du traumatisme à l’optimisme

Le Paris Saint-Germain a hérité du FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions. Une rencontre qui évoque plus d'un cauchemar pour les supporters parisiens, mais qui sera abordée avec davantage d'espoir et de confiance que lors des précédents affrontements.

Il y a encore quelques années, le FC Barcelone semblait presque être synonyme de malédiction pour le Paris Saint-Germain. Entre 2013 et 2017, les Blaugrana ont grandement contribué à créer le traumatisme européen qui a tant hanté le club de la capitale. Sauf que de l’eau a coulé sous les ponts depuis : le Barça n’est plus la machine à gagner d’antan, et Lionel Messi comme ses meilleurs apôtres ne sont plus là. En voyant sa boule sortir juste avant celle des Catalans en quarts de finale de Ligue des champions, Paris peut cette fois affirmer qu’il a hérité d’un tirage favorable, en particulier au regard des autres affiches. De quoi engendrer de l’espoir pour la suite du parcours parisien, alors que les objectifs de victoire en C1 semblaient pourtant avoir été revus à la baisse en début de saison.

Un chantier catalan toujours en cours

En tombant sur le Barça, le PSG retrouve l’adversaire qu’il a le plus affronté sur la scène européenne avec le Bayern. Les deux équipes croiseront le fer pour la quatorzième et quinzième fois de leur histoire, la sixième double confrontation en onze ans. S’il sera difficile de ne pas se remémorer l’inoubliable r emontada de 2017 avant le retour à Montjuïc, leur dernier affrontement remonte à 2021, dans un contexte bien plus proche de celui d’aujourd’hui. Le Barça, loin d’être brillant sous la gouverne d’un Ronald Koeman décrié, affrontait une équipe parisienne ayant déjà eu des difficultés à se sortir de la phase de groupes. Dans un Camp Nou vide, un triplé de Kylian Mbappé avait fait la différence à l’aller (1-4), tandis qu’un penalty arrêté par Keylor Navas au retour avait définitivement chassé le traumatisme d’une remontée (1-1).…

Par François Linden pour SOFOOT.com